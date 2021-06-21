Банк "Открытие" может продать на рынках во время IPO до 20% своих акций

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Российский банк "Открытие" может продать от 15% до 20% своих акций во время первичного размещения акций (IPO) в середине 2022 года на российских и потенциально международных рынках в рамках плана ЦБ РФ по окончательной передаче контрольного пакета акций. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на заявление главы банка Михаила Задорнова.

"Мы потратили три года на реструктуризацию группы и налаживание нормального ведения бизнеса", - заявил Задорнов британскому изданию. "Теперь мы должны сделать банк более эффективным и в целом привлекательным", - сказал он.

Чистая прибыль банка "Открытие" за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году.

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.