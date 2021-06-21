Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.

Среди факторов спроса, которые могут повлиять на рост цены, аналитики выделяют отложенный спрос после локдаунов, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Также в Bank of America считают, что дистанционный режим может привести к формату "работа из автомобиля" и увеличить расстояния, которые люди проезжают на личном автомобиле.

Со стороны спроса в Bank of America видят, в первую очередь, такой фактор, как увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы стали также играть более активную роль в энергетическом секторе, вкладывая средства как в финансовый сектор, так и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Кроме того, нарастает общественное давление в пользу сокращения выбросов парниковых газов.

Аналитики Bank of America повысили прогноз цены нефти на 2021 год с $60 до $68 за баррель на фоне восстановления спроса, драйвером которого является процесс вакцинации от коронавируса. На повышение прогноза стоимости нефти также повлияли рост глобальной мобильности, ограничение предложения и дисциплина стран ОПЕК+ при исполнении сделки. Прогноз цены нефти на 2022 год повышен на $15 - с $60 до $75 за баррель, в 2023 году аналитики банка ожидают нефть по $65 за баррель.

При этом в Bank of America не исключили риски снижения нефтяных котировок. Во-первых, давление на цену нефти во втором полугодии 2021 года может оказать появление на рынке иранской нефти. Во-вторых, сохраняются риски из-за ускорения мутаций коронавируса и замедления процесса вакцинации. Кроме того, аналитики допустили вариант несоблюдения условий сделки ОПЕК+, который может подорвать текущую траекторию роста котировок.