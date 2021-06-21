Путин поручил проработать переход РЖД к использованию отечественных инновационных вагонов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился проработать внедрение стандартов, которые обеспечат переход к использованию на железных дорогах отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными характеристиками. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по вопросам развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <...> с участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о разработке и внедрении стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками, в том числе отвечающих международным экологическим требованиям", - говорится перечне поручений президента.

Принять эти меры планируется для ускорения темпов экономического роста и повышения качества жизни в регионах Сибири и Дальнего Востока и создания там современной железнодорожной инфраструктуры.