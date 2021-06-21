Банк Хайнаня приступил к расширению сферы применения цифрового юаня в расчетных операциях

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Банк Хайнаня подключился к внедрению в обращение цифрового юаня, который в перспективе будет повсеместно использоваться в расчетных операциях на территории самой южной китайской провинции. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, сфера применения электронной формы наличных денег КНР будет постепенно расширяться при кооперации с Банком коммуникаций Китая (БКК, один из пяти главных государственных коммерческих банков страны). Ранее эти две финансовые организации договорились активизировать сотрудничество с целью формирования двухуровневой монетарной системы нового типа. В ней коммерческие банки выступают промежуточным звеном, взаимодействующим с центробанком и населением.

Как сообщила штаб-квартира БКК, Банк Хайнаня стал первым на острове финансовым институтом регионального уровня, на экспериментальной основе подключившимся к инновационной программе, которая в перспективе позволит заменить бумажные деньги и монеты в обращении их цифровым аналогом. Со временем его смогут использовать все больше владельцев китайских дебетовых карт.

Провинция Хайнань стала одним из регионов Китая, где проходит тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.