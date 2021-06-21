BofA прогнозирует рост EBITDA "Роснефти" до 2,17 трлн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Показатель EBITDA "Роснефти" в 2021 году может почти удвоиться и составить 2,17 трлн рублей, говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch (BofA). Эксперты банка повысили целевую стоимость бумаг компании на 10%, до $9,9 за GDR (глобальные депозитарные расписки) и подтвердили рекомендацию на уровне "покупать".

Показатель EBITDA "Роснефти" в 2020 году составил 1,2 трлн рублей. По прогнозу Bank of America Merrill Lynch, финансовые показатели "Роснефти" в 2022 году могут вырасти еще выше, а показатель EBITDA может составить 2,6 трлн рублей. Прогноз прибыли на акцию "Роснефти" в 2021 году экспертами банка повышен на 46%, до 116,3 руб. на акцию, а в 2022 году на 42%, до 146,5 руб. на акцию. Дивидендная доходность бумаг компании может составить 9,8% в 2021 году и 12,4% в 2022 году, отмечается в обзоре.

В прошлом году аналитики Bank of America Merrill Lynch отмечали, что рост финансовых показателей, ведущих к повышению целевой оценки бумаг "Роснефти", в основном будет обеспечен проектом "Восток ойл". По оценке банка, при благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков стоимость проекта может превысить $100 млрд, а с учетом формирования на базе "Восток ойл" крупнотоннажных СПГ-проектов общая стоимость может вырасти до $115-120 млрд.

Перспективы "Восток ойл"

Инвестбанки не первый раз отмечают существенный потенциал роста стоимости "Роснефти" в связи с реализацией проекта "Восток ойл". Так, J.P. Morgan оценивает "Восток ойл" в $127 млрд, включая СПГ-проекты на $26 млрд. Банк уже называл бумаги "Роснефти" лучшим объектом инвестиций в энергетическом секторе региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), а проект "Восток ойл" флагманским не только для компании, а для всей мировой нефтяной отрасли.

Среди основных преимуществ проекта колоссальная ресурсная база в 6,2 млрд т. н. э. При этом нефть легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы менее 0,05%, это сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу), что позволяет исключить потребность в отдельных установках на НПЗ при переработке. Вкупе с полной утилизацией попутного нефтяного газа, а также технологиями для охраны окружающей среды углеродный след проекта на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. При этом логистические возможности "Восток ойл" позволяют обеспечить поставки и на европейские, и на азиатские рынки. На фоне наблюдающегося дефицита инвестиций в нефтяную отрасль и роста мирового населения, ведущего к увеличению спроса на энергоносители, Goldman Sachs даже окрестил проект "магнитом для инвесторов".

Так, одним из первых стратегических инвесторов "Восток ойл" уже стал международный трейдер Trafigura. Компания купила в декабре 2020 года 10% в проекте за $8 млрд. А в этом месяце стало известно о подписании "Роснефтью" и соглашения о продаже 5% "Восток ойл" консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime.