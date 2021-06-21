Завод по выпуску промышленных газов запустили в Кузбассе на территории "Евраз ЗСМК"

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Завод по производству промышленных газов французской компании Air Liquide стоимостью 130 млн евро запустили в Новокузнецке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сталелитейного предприятия "Евраз ЗСМК", на территории комбината которого запущено производство.

Проект вошел в перечень инвестиционных проектов региона, что дает компании право на получение налоговых льгот от государства. Как пояснили ТАСС в департаменте инвестиционной политики Кузбасса, Air Liquide в Новокузнецке будет производить азот, кислород, аргон, а также сжатый воздух высокого качества, которые используют в металлургии, химической промышленности, машиностроении и строительстве. В перспективе также планируют производство медицинского кислорода для учреждений здравоохранения.

"На "Евраз ЗСМК" запустили в эксплуатацию современное кислородное производство. Его построили по мировым экологическим стандартам, что позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу", - сообщили в компании.

Компания Air Liquide инвестировала в проект около 130 млн евро. Отмечается, что на производстве установили две воздухоразделительные установки мощностью 1 500 тонн кислорода в сутки. Их энергоэффективность почти на треть выше, чем у прежнего кислородного производства, которое работало на "Евраз ЗСМК".

Таким образом будет обеспечено до 80% потребностей компании в технических газах. Однако поставляться газы будут не только на нужды "Евраза", но и на промышленный рынок Кузбасса. Площадь производственного объекта - 27 тыс. кв. м.

"Мы рады видеть, что в нашем динамично развивающемся регионе разворачивают свою деятельность такие компании, как "Эр Ликид". Запуск этого завода нужен для развития промышленности, сделает значительный вклад в улучшение экологии Кузбасса и, конечно, в развитие нашей медицины, здравоохранения: компания "Эр Ликид" обеспечит всю линейку медицинских газов, теперь все больницы Кузбасса будут обеспечены ими в полном объеме", - приводятся на сайте правительства региона слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.