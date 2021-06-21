На отечественное ПО к 2024 году должно приходиться 70% закупок IТ-продукции в госкомпаниях

МОСКВА, 21 июня./ТАСС/. Минимум 70% закупок IТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО к 2024 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД, сообщили в аппарате вице-премьера.

"К 2024 году в рамках реализации стратегий по цифровой трансформации госкомпаний как минимум 70% закупок IТ-продукции от общего бюджета на программное обеспечение должно приходиться на отечественные цифровые решения. Не исключаю при этом введения новых, более жестких требований по достижению этого показателя в более ранние сроки", - заявил Чернышенко. Такие требования к достижению технологического суверенитета страны диктует время, добавил он.

Вице-премьер также анонсировал выход второго пакета мер поддержки IТ-отрасли в ближайшее время и подчеркнул важность инструментов стимулирования отечественного IТ-рынка, заложенных в национальной программе "Цифровая экономика". "Льготное кредитование для отечественных компаний на закупку российских программных разработок при консолидированном спросе со стороны крупных госкомпаний создаст дополнительный синергетический эффект для отрасли. В этом году на субсидирование процентной ставки по кредитам для закупок отечественных программных продуктов заложено 1 млрд рублей бюджетной поддержки, что позволит привлечь не менее 35 млрд рублей дополнительного финансирования закупок", - сказал Чернышенко.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров обратил внимание на необходимость комплексного подхода к достижению цифровой трансформации. "РЖД ведет системную работу по достижению цифровой трансформации и импортозамещению в IТ-сфере, однако в ряде случаев поставленные задачи настолько глобальны, что достичь их выполнения невозможно без объединения усилий и координации действий правительства и бизнеса", - отметил он.

По итогам заседания комитета Чернышенко также поручил Минцифры совместно с РЖД разработать "дорожную карту" по переводу на отечественное программное обеспечение систем планирования ресурсов ERP до конца 2024 года. Кроме того, вице-премьер одобрил создание на базе РЖД Национального центра компетенций по импортозамещению для выработки типовых решений по замене зарубежных продуктов на отечественные, их адаптации под запрос российского рынка, а также для консультирования компаний по направлению импортозамещения.

В мероприятии также приняли участие директор компании "1С" Борис Нуралиев, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, представители Минпромторга, Минтранса и госкорпорации "Ростех".