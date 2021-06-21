Песков: работы по завершению "Северного потока - 2" продолжатся вместе с партнерами из ЕС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия надеется на диалог с США по вопросу строительства "Северного потока - 2" и продолжит работать над завершением проекта с европейскими партнерами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается противодействия "Северному потоку - 2", мы слышали заявления уже после саммита [РФ и США в Женеве] о том, что Америка продолжит линию, направленную против этого проекта, - отметил Песков. - Продолжим нашу работу. Рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска".

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".