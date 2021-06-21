В Москве предложили создать "бесковидные" кальянные

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ассоциация кальянной индустрии предлагает создать в Москве COVID-free кальянные заведения, по аналогии с экспериментом в сфере общепита. Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации Артем Николашин.

По указу мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, в столице запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

"Сейчас мы готовим предложение по организации "бесковидных" кальянных заведений, в которых услуга будет предоставляться исключительно вакцинированным посетителям. Мы готовы организовать работу в московских клубах таким образом, чтобы это ограничение соблюдалось повсеместно", - сказал Николашин.

По его словам, сегодня в России более 20 тыс. специализированных заведений - кальянных клубов, которые работают под сетевыми брендами в единых стандартах. "Это результат многолетних усилий по выводу кальянной индустрии из "тени" в "белый" бизнес, который соблюдает все санитарные и противопожарные нормы и уплачивает налоги в бюджет. Ежегодные отчисления составляют более 12 млрд рублей. Отрасль также создает сотни тысяч рабочих мест. Так, в Москве, где находится большая часть клубов, заняты порядка 210 тыс. человек", - рассказал он.

Сейчас, после сохраняющегося более года запрета на курение кальяна, легальный бизнес в этой отрасли находится "на грани уничтожения", отметил президент ассоциации. "Недобросовестные игроки, невзирая на запреты, продолжают свою деятельность, организуют подпольные кальянные в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям и антиковидным мерам, в том числе в жилых помещениях (квартиры, лофты), не используют кассы и не уплачивают налоги. Таких заведений становится все больше", - добавил он.

COVID-free для общепита

Эксперимент по созданию "бесковидных" зон в московских заведениях общепита проводится 19-29 июня. Ходить в рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

При этом от заведения, участвующего в эксперименте, не будут требовать полной вакцинации персонала, - достаточно 60% от общего числа сотрудников. Также исключение сделают для детей, которых пока не разрешено прививать от коронавируса: несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.

По последним данным, в реестр участников эксперимента входят около 100 заведений общепита столицы.