Выездная сессия Веронского форума в Екатеринбурге состоится 1 июля перед "Иннопромом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Третья выездная сессия Веронского евразийского экономического форума пройдет накануне международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Мы ожидаем порядка 450 иностранных гостей [на Иннопром], самую большую делегацию привезет Итальянская республика - до 250 человек <…> 1 июля здесь в резиденции губернатора пройдет третья выездная сессия Веронского форума", - сказал Козлов.

Евразийский экономический форум ежегодно проходит в Вероне. На него традиционно собираются политики и крупнейшие предприниматели России. Ранее выездные сессии проводились в Екатеринбурге, Ростове-на-дону и Томске.