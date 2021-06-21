{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выездная сессия Веронского форума в Екатеринбурге состоится 1 июля перед "Иннопромом"

Всего на международной выставке ожидают около 450 иностранных гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Третья выездная сессия Веронского евразийского экономического форума пройдет накануне международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Мы ожидаем порядка 450 иностранных гостей [на Иннопром], самую большую делегацию привезет Итальянская республика - до 250 человек <…> 1 июля здесь в резиденции губернатора пройдет третья выездная сессия Веронского форума", - сказал Козлов.

Евразийский экономический форум ежегодно проходит в Вероне. На него традиционно собираются политики и крупнейшие предприниматели России. Ранее выездные сессии проводились в Екатеринбурге, Ростове-на-дону и Томске.

Теги
РоссияСвердловская область
В Москве предложили создать "бесковидные" кальянные
Курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и общественных местах запрещено с 5 марта 2020 года
В Москве предложили создать "бесковидные" кальянные
Читать полностью