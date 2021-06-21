{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссия одобрила выделение Австрии €3,5 млрд на восстановление экономики

Вена намерена направить это финансирование на развитие железнодорожной инфраструктуры, широкополосного доступа к интернету и на программы защиты окружающей среды

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) одобрила план восстановления экономики Австрии после пандемии COVID-19. На эти цели из фонда ЕС будет выделено более €3 млрд, сообщила в понедельник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Вене.

"Я могу сообщить Австрии, что Европейская комиссия сегодня дала зеленый свет австрийскому плану восстановления экономики. <...> Почти €3,5 млрд в ближайшие годы поступят Австрии", - сказала она на пресс-конференции.

Австрия ожидала получить €3,5 млрд из фонда восстановления европейской экономики, чтобы направить это финансирование на развитие железнодорожной инфраструктуры, широкополосного доступа к интернету и на программы защиты окружающей среды.

Программа ЕС нового поколения на восстановление экономики достигает около €750 млрд.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
Регулятор Германии начал антимонопольную проверку Apple
Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ считает, что другим фирмам зачастую крайне трудно конкурировать с доминирующим положением Apple
Читать полностью