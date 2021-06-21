Граждане смогут принять участие в обсуждении ценовых справочников ОСАГО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ценовые справочники ОСАГО по определению размера расходов на ремонт поврежденного автомобиля будут проходить общественные обсуждения перед принятием, говорится в сообщении ЦБ РФ.

ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

"Перед утверждением справочники будут проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", - отмечается в сообщении.

Также средняя стоимость ремонта будет рассчитываться для каждого субъекта Российской Федерации (ранее она определялась для более крупных территорий, экономических районов) и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода.

Кроме того, уточняется порядок расчета стоимости годных остатков автомобиля, если он не подлежит восстановлению, и при расчете будут учитываться цены интернет-магазинов. Вводится необходимость идентификации транспортного средства, предоставленного на осмотр, а также другие изменения.

Изменения вступят в силу 20 сентября и заменят методику, действующую с 2014 года.