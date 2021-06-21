S7 с 10 июля возобновит рейсы в Турцию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 с 10 июля начнет полеты из Москвы в Анталью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе S7.

И увеличит число рейсов еще в несколько

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"S7 Airlines планирует выполнять регулярный ежедневный рейс по направлению Москва - Анталья с 10 июля", - отметили в компании.

Авиакомпания S7 в ближайшее время планирует открыть дополнительные рейсы в города Турции. "Сейчас мы формируем расписание полетов в Турцию и в ближайшее время откроем еще несколько направлений. О них сообщим дополнительно", - отметили в S7.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

"Аэрофлот" уже сообщил о расширении полетов в Турцию с 25 июня. Перевозчик планирует увеличить до двух рейсов в день полеты из Москвы в Стамбул, запустить рейсы из Москвы в Анталью, Бодрум, Даламан. "Победа" ранее сообщила о возобновлении полетов в Турцию с 1 июля.

Возобновить полеты в Турцию планируют также Royal Flight и Utair.