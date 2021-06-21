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Кипрская Uroc Ltd 29 марта приобрела 7,4% акций "Энел России"

Уставный капитал "Энел Россия" составляет 35,37 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания Uroc Ltd, зарегистрированная на Кипре, приобрела 7,4% акций "Энел России" (входит в итальянскую Enel), говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Сделка была совершена 29 марта 2021 года.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).

Уставный капитал "Энел Россия" составляет 35,37 млрд рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании - 56,43%, "РФПИ Управление инвестициями - 8" - 5,54%, доля прочих миноритарных акционеров - 30,63%.

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