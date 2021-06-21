Глава ЕЭК выступил за подписание договора об общем рынке нефти в ЕАЭС до 2023 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны подписать международный договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов до 1 января 2023 года. Об этом заявил журналистам глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Что касается еще одного международного договора о необходимости разработки которого мы сегодня на коллегии приняли решение - это международный договор по общему рынку нефти и нефтепродуктов. Задача стоит так, чтобы до 1 января 2023 года подписать этот международный договор", - сказал глава ЕЭК.

Мясникович также отметил, что до конца 2021 года будет подготовлен и направлен в страны ЕАЭС договор об общем рынке газа.

"Еще очень серьезный договор, над которым сейчас работает комиссия - это проект соглашения об общем рынке газа. Тема не один год обсуждается и мы ставим задачу, чтобы текущем году документ был подготовлен и направлен в страны для выполнения внутригосударственных процедур", - добавил он.

По словам Мясниковича, в ЕЭК также в настоящее время прорабатывается договор о введении электронных навигационных пломб в ЕАЭС, который также может быть принят в текущем году.

"Мы сейчас отрабатываем очень большой и очень современный документ. Это электронные навигационные пломбы, которые будут сопровождать грузы по нашей территории от внешнего контура до назначения. Мы полагаем, что документ, который сейчас в высокой степени готовности, он может быть принят уже в текущем году и таким образом различного рода проверки, недоверие, вскрытие грузов и т.д. - то что сегодня создает массу неудовлетворения, будет уже максимально исключено", - заявил Мясникович.

Ранее сообщалось, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих энергетических рынков по трем направлениям: электроэнергия, природный газ, нефть и нефтепродукты. В апреле сообщалось, что ЕЭК направила проект соглашения об общем рынке газа в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования. Общий рынок газа планируется запустить с 2025 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.