Пассажиропоток в аэропорту Калининграда превысил допандемийный показатель на 42%

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) за пять месяцев текущего года увеличился более чем на 40% по сравнению с допандемийными показателями 2019 года и вырос в два раза по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба калининградского авиаузла.

"За первые пять месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) увеличился на 42,24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 1 203 352 человека. В 2020 году за первые пять месяцев было обслужено 520 344 пассажира", - говорится в сообщении пресс-службы.

На внутренних авиалиниях за пять месяцев 2021 года пассажиропоток Храброво составил 1 194 009 пассажиров. Рост по сравнению с показателями 2019 года составил 56,48%. Пассажиропоток на международных рейсах снизился многократно по сравнению с показателями 2019 года, а по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года снижение составило 88,74%. С января по май 2021 года международными рейсами было перевезено 9 343 человека.

За пять месяцев текущего год из Храброво было выполнено 4 676 самолетовылетов, что на 11,3% больше аналогичных показателей 2019 года и на 65,6% больше показателей 2020 года. Общий объем обработанного груза и почты за январь - май составил 3 109,698 т, превысив на 2,93% показатели 2019 года и на 17,3% - показатели 2020 года.

В мае 2021 года пассажиропоток калининградского аэропорта составил 376 693 человека, превысив аналогичный показатель 2019 года на 70,41%. Большая часть пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях - 372 612 человек, что на 91,98% больше, чем в 2019 году. Пассажиропоток на международных авиалиниях составил 4 081 человека, по сравнению с маем 2020 года увеличившись во много раз, но в сравнении с 2019 годом снижение остается значительным. Грузооборот в мае превысил на 6% показатели 2019 года и на 41,6% - 2020 года и составил 607,470 т. В мае было выполнено 1 415 самолетовылетов, что на 40,38% больше чем за аналогичный период 2019 года.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском, Ростовом-на- Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью. В 2020 году аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров. По прогнозам дирекции авиаузла, в 2021 году его пассажиропоток превысит 3 млн человек.