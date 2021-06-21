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Сенатор призвал вдвое увеличить финансирование индивидуальных программ регионов

Анатолий Широков считает, что на эти цели нужно выделять до 2 млрд рублей в год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Финансирование программ индивидуально-экономического развития регионов РФ необходимо увеличить в два раза - до 2 млрд рублей. Такое мнение выразил в понедельник член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Для регионов с низкими показателями разработаны индивидуальные программы развития, на реализацию каждой из которых до 2024 года включительно выделяется по 1 млрд рублей ежегодно.

"Такое предложение хотел бы сформулировать - то есть, еще раз, продлить программу с пяти до 10 лет и удвоить финансирование программы по этим субъектам до 2 млрд рублей в год", - сообщил он в ходе круглого стола по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тува.

Широков отметил, что увеличение финансирования позволит преодолеть отставания регионов. "По крайней мере, сумма 2 млрд рублей в год была бы возможна для того, чтобы Тыва преодолевала это отставание, которое в целом объективными обстоятельствами вызывается", - пояснил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагал продлить срок реализации индивидуальных программ развития регионов РФ с 2024 года до 2030 года, а объем финансирования инструментов поддержки по ним увеличить с 50% до 70%.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

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