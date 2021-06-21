В ЦСР считают, что российская экономика смогла "выдержать испытание" пандемией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Продвижение России в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира IMD с 50 на 45 место говорит о том, что экономика РФ смогла относительно эффективно выдержать испытание пандемией, заявила ТАСС руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

Согласно недавно опубликованному рейтингу конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленному Международной бизнес-школой IMD, Россия переместилась с 50 на 45 строчку (из 69).

"Движение России в рамках рейтинга в 2021 году можно охарактеризовать как "восстановление позиций" - 45 место Россия уже занимала в 2018-2019 годах. С одной стороны, это свидетельствует о том, что экономика смогла относительно эффективно "выдержать испытание" пандемией. С другой стороны - текущие позиции пока указывают, что для выхода на более высокие строчки необходим качественный рывок по целому комплексу показателей", - отметила Сафина.

По ее словам, интегральная позиция каждой страны рассчитывается исходя из отдельных рейтингов, в разрезе четырех основных тематических блоков: состояние экономики (основные макроиндикаторы, занятость, цены), эффективность действий правительства (налоговая политика, государственные финансы, регулирование бизнеса), качество деловой среды (производительность и эффективность, рынок труда, качество менеджмента) и развитие инфраструктуры (транспортная, технологическая, образовательная, здравоохранение).

Она отмечает, что к "сильным" сторонам России в указанном рейтинге можно отнести показатели государственных финансов. "Значение уровня госдолга к ВВП по-прежнему является одним из самых низких среди развивающихся и развитых экономик. В текущем году индикатор может возрасти до 20,4%. В то же время, согласно данным Института международных финансов (IIF), по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%. При этом наибольший уровень госдолга сохраняется среди развитых стран: Япония - 227,3%, Великобритания - 133,1%, США - 128,6%, еврозона - 120,4%", - указала она.

Экспорт и развитие инфраструктуры

Кроме того, вклад в улучшение позиций внес индикатор высокотехнологичного экспорта. Так, в 2020 году объем несырьевых неэнергетических поставок из России превысил $161,3 млрд, став максимальным за все время. "Позитивные результаты прошлого года стали следствием в том числе высокого спроса на фармацевтические товары в условиях пандемии, а также запуска новых крупных химических производств, что обусловило 74-процентный рост экспортных поставок полимеров. Драйвером дальнейшего роста технологичного экспорта может стать экспорт российских вакцин от коронавируса", - подчеркивает эксперт.