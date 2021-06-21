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Регионы со слабыми экономиками могут привлечь 30 млрд рублей инвестиций в 2021 году

В список этих субъектов РФ входят Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Регионы РФ с невысокими экономическими показателями, для которых разработаны программы индивидуального развития, могут привлечь около 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра экономического развития (МЭР) Сергей Галкин.

В десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью входят Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

"В 2021 году по 10 субъектам у нас заложено, по всем 10 программам ИПР (индивидуальных программ развития - прим. ТАСС) заложено 183 мероприятия. Планируется к запуску проектов на 8 тыс. рабочих мест. Соответственно, в 2021 году планируется привлечение 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - сообщил он в ходе круглого стола по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-Эл и Республики Тува.

Галкин также отметил, что министерство планирует в этом году для трех регионов создать около 1 тыс. рабочих мест и привлечь порядка 5 млрд рублей инвестиций. "По линии Алтая у нас запланировано регионом 711 рабочих мест, в Тыве - 152 рабочих места, по Карелии у нас порядка 130 рабочих мест", - пояснил он.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В феврале 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин принял решение направить поэтапно 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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