ФАС предупредила о недопустимости дискриминации при выдаче субсидий на масло и сахар

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ФАС России обратила внимание региональных властей на ответственность в случае дискриминации производителей подсолнечного масла и сахара при предоставлении субсидий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Создание для отдельных производителей дискриминационных условий при получении субсидий является нарушением Закона о защите конкуренции и основанием для принятия мер антимонопольного реагирования", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в ФАС, правительство России предоставило 22 регионам межбюджетный трансферт для оказания господдержки производителям подсолнечного масла и сахара, поставляющим эти товары в торговые сети по ценам, не превышающим 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара.

Субсидии предоставляются из региональных бюджетов в порядке, установленном региональными нормативными актами. Как отмечается в сообщении, в ходе проверки ФАС установила, что в ряде регионов такие акты содержат в том числе условия, противоречащие федеральному законодательству и необоснованно ограничивающие доступ производителей подсолнечного масла и сахара к субсидиям. "Это создает дискриминационные условия для производителей, осуществляющих деятельность на территории этих субъектов, и может привести к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и сахара, что может рассматриваться как нарушение Закона о защите конкуренции. В связи с этим ФАС направила органам, принявшим такие акты, предупреждения", - заключили в антимонопольном ведомстве.