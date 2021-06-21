Ставропольскую муку впервые экспортировали в Восточную Африку

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Муку ставропольского производства в объеме 550 тонн впервые направили в государство Джибути в Восточной Африке, а также Сомали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона в понедельник.

"Расширение экспортного рынка Ставрополья не стоит на месте и постоянно находит новых внешнеэкономических партнеров. Так, ставропольская мука впервые направилась в государство Джибути (Восточная Африка) в объеме 550 тонн. Незадолго до этого партию муки в количестве 500 тонн отправили в Сомали - это стало первым внешнеторговым взаимодействием с Сомали за последние три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно Ставрополье экспортирует порядка 30 тыс. тонн муки в такие страны, как Армения, Грузия, Туркмения, Южная Осетия. Так, в 2020 году экспорт муки составил 29, 4 тыс. тонн на сумму $7,6 млн. Продукция вывозилась в 12 стран мира, в том числе в Азербайджан, Туркмению и Казахстан. С начала 2021 года экспорт муки составил 6,7 тыс. тонн продукции на сумму почти $2 млн.