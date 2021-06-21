Задолженность по зарплате в России на 1 июня составила 1,58 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2021 года составила 1 млрд 585,5 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 мая 2021 года общая задолженность выросла на 2,2%, или на 33,4 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 504,5 млн рублей (31,8%), в 2020 году - 332,6 млн рублей (21%), в 2019 году и ранее - 748,4 млн рублей (47,2%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41%; строительство - 26,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,4%; добыча полезных ископаемых - 7,2%; транспорт - 6%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 3,3%.