Средства россиян на счетах в банках в мае сократились почти на 0,5 трлн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России в мае 2021 года зафиксировал сокращение средств граждан на счетах в кредитных организациях. По мнению ЦБ, падение было ожидаемым и составило 479 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ.

"В мае произошло ожидаемое сокращение средств населения (-479 млрд рублей, или 1,5%) после значительного притока в апреле (+942 млрд рублей, или 2,9%), когда была авансирована часть социальных выплат (в том числе пенсий) за май в связи с объявленными дополнительными нерабочими днями", - указано в документе.

Регулятор отмечает, что основной отток средств пришелся на текущие счета в кредитных организациях - сокращение составило 287 млрд рублей. Срочные вклады уменьшились на 192 млрд рублей. В свою очередь средства на счетах эскроу продолжают активно расти, что согласуется с динамикой ипотеки (+180 млрд рублей, или 10,1%).

Помимо этого, в мае ЦБ зафиксировал значительное увеличение средств компаний на счетах в банках.

"Средства юридических лиц заметно увеличились (+785 млрд рублей, или 2,4%), как в рублях (+591 млрд рублей), так и в валюте (+$2,6 млрд, или 194 млрд рублей в рублевом эквиваленте), в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей", - говорится в материалах регулятора.