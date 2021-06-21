В России рост необеспеченного кредитования в мае составил 2,2% против 1,6% в апреле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рост портфеля необеспеченых кредитов в мае составил 2,2% против 1,6% в апреле, говорится в материалах Банка России.

"В мае темп роста необеспеченного потребительского кредитования еще вырос - до 2,2% (по предварительным данным) с 1,6% в апреле. Для снижения рисков Банк России ранее принял решение ввести в действие с 1 июля 2021 года сдерживающие макропруденциальные меры, предусматривающие применение надбавок к коэффициентам риска на уровне, действовавшем до пандемии", - отмечается в материале.

Корпоративный портфель в мае вырос на 518 млрд рублей (+1,1%), что ниже результата апреля (+2,5%), когда был профинансирован ряд крупных сделок. В мае рост портфеля в ЦБ связывают с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд рублей).

Рост ипотечного портфеля российских банков замедлился в мае до приблизительно 2% с 2,8% в апреле, что связано с праздниками и нерабочими днями, отмечает регулятор. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% снизился по сравнению с апрелем - до 100 млрд рублей против 132 млрд рублей, доля ипотеки в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 1 июня в рамках пррограммы льготной ипотеки под 6,5% выдано кредитов на сумму выше 1,5 трлн рублей.

Планы по продлению льготной программы с лимитом выдачи кредитов в 3 млн рублей и более высокой ставкой в 7% годовых могут привести к всплеску спроса на эту программу в июне в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%.

Просроченная задолженность

В корпоративном портфеле банков РФ просроченная задолженность выросла на 22 млрд рублей (+0,7%)., в розничном - на 13 млрд рублей (+1,3%), что ниже среднемесячного прироста за 2020 год (+1,6%).