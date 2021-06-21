Аварийное жилье в Кировской области планируют расселить на два года раньше срока

ТАСС, 21 июня. Власти Кировской области планируют завершить реализацию программы переселения из аварийного жилья на два года раньше срока - до конца 2023 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства области.

"Областная программа переселения была утверждена государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и рассчитана на 2019-2025 годы. Но в правительстве Кировской области планируют завершить реализацию программы на два года раньше срока, до 30 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году для переселения из аварийного жилья ведется строительство семи жилых многоквартирных домов в Зуевском, Опаринском, Слободском районах и городе Кирове площадью более 21 тыс. кв. метров, в которые смогут переехать более 1 100 человек. Также в этом году приобретаются жилые помещения площадью не менее 1,5 тыс. кв. метров на рынке жилья в Кирсинском, Мурашинском, Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Зуевском и Оричевском районах, и городе Котельниче для переселения 100 человек.