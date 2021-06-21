ЦБ: продление программы льготной ипотеки может привести к всплеску спроса в агломерациях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Планы по продлению льготной ипотечной программы с лимитом выдачи кредитов в 3 млн рублей и более высокой ставкой в 7% годовых могут привести к всплеску спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях, говорится в материалах Банка России.

"С учетом озвученных планов по продлению льготной "Программы 6,5" с "усеченным" лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях", - отмечается в материале.

В ЦБ считают, что итогам текущего года можно ожидать прироста ипотечного кредитования на уровне около 20%, однако в дальнейшем возможно некоторое замедление спроса на ипотеку.

Рост ипотечного портфеля российских банков замедлился в мае до приблизительно 2% с 2,8% в апреле, что связано с праздниками и нерабочими днями, отмечает регулятор. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% снизился по сравнению с апрелем (100 млрд рублей против 132 млрд рублей), ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 1 июня в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% выдано кредитов на сумму выше 1,5 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%, а предельную сумму кредита - в размере 3 млн рублей.