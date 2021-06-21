Индексы РТС и Мосбиржи 21 июня торговались разнонаправленно

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник показал разнонаправленное движение. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,28%, до 3813,45 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,26%, до 1 642,39 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:54 мск вырос на 0,34%, до 73,19 руб., евро - на 0,78%, до 87,17 руб.

С одной стороны рынок поддержали цены на нефть, которые развернулись вверх после просадки. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день вырос на 2%, до $74,7 за баррель.

"Перешли в сторону улучшения в течение дня и общерыночные настроения, биржи США сегодня открылись в плюсе. С другой стороны фиксация прибыли на российском рынке назрела с технической точки зрения, безоткатный рост не может длиться слишком долго. "Остыть" нашему рынку "помогла" очередная порция санкционной риторики со стороны США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Положительную динамику показывают золотодобывающие компании, такие как "Полюс золото" и "Полиметалл", отметил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

"Цены на золото поддерживают покупки крупных биржевых фондов: по данным Bloomberg, в пятницу объем покупок золота со стороны ETF достиг максимума с марта. Фундаментально золото поддерживает отрицательная реальная доходность по гособлигациям США, но риском является более ранее ужесточение монетарной политики, чем ожидает рынок", - пояснил он.

Под давлением в понедельник оказались акции "М.Видео". "Бумаги в очередной раз предпринимают попытку продавить нижнюю границу бокового диапазона 605-687 руб. Здесь есть шансы спуститься ниже", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 22 июня

Во вторник участники торгов продолжат следить за сигналами регуляторов, геополитикой, сырьевыми ценами и ключевыми статданными. "Во вторник из важных статданных отметим продажи на вторичном рынке жилья США в мае. В этот же день состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Для рынка нефти традиционно важными будут данные по изменениям запасов нефти в США от API", - пояснил Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3 780-3 880 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 72,2-73,2 руб.

В "Фридом Финанс" завтра ожидают повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 800-3 825 пунктов и 72,60-73,40 руб. и 86,30-87,65 руб. соответственно.