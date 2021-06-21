В ЦРПТ заявили, что маркировка остановит оборот незарегистрированных лекарств из-за рубежа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Цифровая маркировка лекарственных препаратов из-за рубежа, в том числа психотропных, позволяет обеспечить строгий контроль за их транспортировкой до медицинских учреждений, а также позволяет властям контролировать их количество через систему "Честный знак". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы манкировки.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские регионы получат возможность оперативно обмениваться запасами незарегистрированных психотропных лекарств, в которых нуждаются пациенты. Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся. Для этого регионы будут ежеквартально направлять в Минпромторг РФ данные об оставшихся невостребованными лекарствах, а ведомство будет вести мониторинг и курировать перераспределение препаратов.

"Цифровая маркировка обеспечивает строгую прослеживаемость от производства импортируемых лекарств, в том числе психотропных, до каждого медицинского учреждения в России и дает возможность властям на основании информации из системы "Честный знак" контролировать их достаточность в больницах. Код, который наносится на каждую упаковку, дает возможность отследить его происхождение и получить информацию о его статусе на каждом участке пути. Это помогает контролировать поставки в больницы каждого региона и перенаправлять препараты на те участки, где они необходимы - технологии системы позволяют прогнозировать возможный дефицит лекарств в каждом из регионов", - пояснили в ЦРПТ.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. По данным оператора, на сегодняшний день в системе "Честный знак" зарегистрированы более 88 тыс. производителей лекарств, импортеров, аптек, дистрибьюторов и медицинских организаций, а более 70% медикаментов, зарегистрированных в системе, - российские.