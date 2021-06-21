На Ставрополье в 2021 году ввели более 30 объектов по программе местных инициатив

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2021 году реализовали почти 30 проектов по программе поддержки местных инициатив, в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"На еженедельном рабочем совещании под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждены промежуточные итоги реализации программы поддержки местных инициатив. Как сообщила заместитель председателя правительства края - министр финансов Лариса Калинченко, всего в этом году планируется реализовать 304 проекта. Из них 29 уже завершены - они расположены в Изобильненском, Советском, Георгиевском, Ипатовском, Минераловодском городских округах, Александровском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальных площадках работы идут в плановом порядке.

В пресс-службе Министерства финансов региона ТАСС рассказали, что в частности была отремонтирована детская площадка и сквер по бульвару Школьный в поселке Солнечнодольск. Также по программе привели в порядок Красноярский сельский Дом культуры в селе Красноярское, который не ремонтировался почти 40 лет.

После подписания федерального закона об инициативном бюджетировании на Ставрополье приняли соответствующий региональный закон. В 2021 году в Ставропольском крае в список победителей вошли 237 проектов. Видя активность жителей, глава региона Владимир Владимиров принял решение увеличить финансирование программы на этот год и поддержать из краевого бюджета все заявленные инициативы - список расширен до 304 запланированных к реализации проектов.