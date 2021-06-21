На ремонт единственной ведущей к Эльбрусу автомагистрали направили 4 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. На укрепление единственной автомобильной дороги, ведущей к высшей точке Европы горе Эльбрус, направлено четыре млрд рублей. Строительство ведется по уникальным технологиям, сообщил журналистам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в понедельник.

Ранее в ходе встречи премьер-министра страны Михаила Мишустина с главой КБР Казбеком Коковым речь, в том числе, шла об исполнении поручения президента России по ликвидации последствий схода сели в Тырныаузе. Сообщалось, что восстановлено три моста, очищен селепропускной лоток, подготовлена проектно-сметная документация для завершения работ. Мишустин поручил Кокову взять проект под личный контроль.

"Объем финансовых средств, заложенный на укрепление этой дороги [Прохладный - Баксан - Эльбрус] - порядка 4 млрд рублей, работы ведутся в полном объеме по уникальным технологиям. Там сваи, которые сегодня закладываются для укрепления уязвимых участков, порядка 15-17 м глубиной, мощнейшие защитные устройства строятся, работы завершатся в 2022 году полностью, хотя, большая часть уже реализована", - рассказал Коков.

В Тырныаузе ведется расчистка селепропускного лотка, где дорожники вышли уже на завершающую стадию, достраивают и селе-лавинные защитные устройства в Приэльбрусье, которые находятся в этой зоне. "Сегодня угроз разрушения автомобильных дорог мы не видим, хотя, сель и чрезвычайные ситуации непредсказуемы и мы готовы всегда отрабатывать эти вопросы", - добавил Коков.

В августе 2017 года в Тырныаузе и в сентябре того же года в Приэльбрусье несколько раз сошли селевые массы. В сентябре жертвами стихии стали три человека, а курортный район на Эльбрусе остался без газоснабжения. Возникала угроза подтопления города Тырныауз. Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена в нескольких местах, от внешнего мира оказались отрезанными более 7 тыс. отдыхающих и местных жителей.

В 2018 году несколько участков автодороги А-158 размывало из-за выхода реки Баксана из берегов. На время восстановления проезда в таких случаях движение приходилось закрывать для всех видов автотранспорта. Федеральная автодорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус протяженностью 104 км является единственным маршрутом к международному горнолыжному курорту "Эльбрус". Среднесуточная интенсивность движения по ней составляет 8 тыс. автомобилей.