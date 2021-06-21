Росавиация запретила авиакомпании "Скол" использовать 30 вертолетов и пять самолетов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в сертификате эксплуатанта только 18 машин. Об этом говорится в сообщении федерального агентства. Как уточнили в Росавиации, ограничение введено из-за непогашенной задолженности "Скола" перед ГТЛК по лизинговым платежам.

"Ограничения вводятся на основании требований федеральных авиационных правил и заявления АО "ГТЛК" в связи с прекращением у авиакомпании законных оснований на их использование [….] Начиная с 2018 года, авиаперевозчик перестал надлежащим образом исполнять обязательства по договорам лизинга", - отмечается в сообщении.