{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские авиакомпании смогут выполнять полеты в Турцию из 32 городов

Полеты возобновляются с 22 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов, сообщили ТАСС в Росавиации.

"В соответствии с решениями оперштаба правительства РФ выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов", - сообщили в Росавиации.

В Росавиации добавили, что авиакомпании, при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей, смогут возобновить полеты в города Турции из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульянсковска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

О планах расширить полетную программу в Турцию уже сообщил "Аэрофлот". Возобновить полеты в эту страну планируют также "Победа", S7, Royal Flight, Utair.

Теги
ТурцияРоссия
Цены на газ "Газпрома" с 1 июля индексируются на 3%
Самая низкая оптовая цена на газ "Газпрома" установлена для потребителей ЯНАО - 2,769 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м
Читать полностью