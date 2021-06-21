{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возобновление авиасообщения России с другими странами

"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Болгарию в июле

Всего планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в июле планирует запустить рейсы в Болгарию. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - отметили в компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" напомнили, что с 25 июля ежедневными станут рейсы в Стамбул (с их дальнейшим увеличением по мере роста спроса). Также с 25 июля компания запустит ежедневные полеты в Анталью, Бодрум и Даламан, предусмотрено до семи рейсов в неделю в Афины. Более того, открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнять пять рейсов в неделю.

Продолжается работа по планированию рейсов по открытым оперштабом направлениям, добавили в "Аэрофлоте".

18 июня оперштаб принял решение о возобновлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня, а с 28 июня с Болгарией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией и Иорданией.

Теги
БолгарияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
Догазификацию Подмосковья завершат в 2022 году без привлечения средств населения
Принятая программа позволит подключить около 300 тыс. человек
Читать полностью