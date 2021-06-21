"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в Болгарию в июле

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в июле планирует запустить рейсы в Болгарию. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"В июле планируется выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас", - отметили в компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" напомнили, что с 25 июля ежедневными станут рейсы в Стамбул (с их дальнейшим увеличением по мере роста спроса). Также с 25 июля компания запустит ежедневные полеты в Анталью, Бодрум и Даламан, предусмотрено до семи рейсов в неделю в Афины. Более того, открыта продажа билетов в Салоники и Ираклион, планируется выполнять пять рейсов в неделю.

Продолжается работа по планированию рейсов по открытым оперштабом направлениям, добавили в "Аэрофлоте".

18 июня оперштаб принял решение о возобновлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня, а с 28 июня с Болгарией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией и Иорданией.