Мишустин и Арипов обсудят отношения РФ и Узбекистана, а также визит Мирзиёева

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин во вторник в Москве проведет с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

Как сообщили в аппарате российского кабмина, "особое внимание будет уделено ходу подготовки государственного визита в Российскую Федерацию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева".

По данным пресс-службы правительства РФ, повестка дня заседания включает широкий круг вопросов российско-узбекистанского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, цифровых технологий, здравоохранения и образования.

"По итогам заседания совместной комиссии планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.

Экономика

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Взаимный товарооборот по итогам 2020 года вырос на 15,6% по сравнению с 2019 годом - до 5,9 млрд долларов. Это - четвертое место среди стран СНГ. Российский экспорт в 2020 году увеличился на 19,2% (до 4,7 млрд долларов), импорт - на 3,7% (до 1,2 млрд долларов).

В январе - апреле 2021 года объем взаимной торговли России и Узбекистана увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,7 млрд долларов. Российский экспорт уменьшился на 6,8% - до 1,3 млрд долларов, импорт увеличился на 31,9% - до 0,4 млрд долларов.

Основные российские инвесторы - компании "ЛУКОЙЛ", "Газпром" и "Вымпелком" - вложили в экономику Узбекистана более 10 млрд долларов. Действуют более 2 тыс. совместных предприятий с участием российского капитала, в том числе по переработке и поставкам плодоовощной продукции, производству сельхозтехники, экскаваторов, запасных частей для автомобильной промышленности, компрессорного оборудования и строительных материалов.

Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана создали проектный офис по поддержке и реализации инициатив в области промышленности и торговли. К настоящему времени сформирован портфель из 27 новых совместных проектов в области текстильной и автомобильной промышленности, машиностроения, поставок энергетического оборудования, а также развития производства сельхозтехники в Узбекистане.

Образование

Одним из приоритетных направлений является взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, отметили в аппарате правительства. В соответствии с планом приема в российские вузы иностранных граждан, Узбекистану выделено 405 мест на 2021/2022 учебный год. По количеству студентов, обучающихся в российских вузах, Узбекистан занимает лидирующие позиции. В 2020/2021 учебном году по образовательным программам высшего образования по всем формам обучения, в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных образовательных организациях, обучалось почти 43 тысячи узбекистанских граждан.

В Узбекистане работают 12 филиалов и представительств российских высших учебных заведений, в том числе МГУ им. Ломоносова, Российского экономического университета им. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, МИСиС, МГИМО, МИФИ, Российского химико-технологического университета им. Менделеева, Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма и др. Достигнута договоренность об открытии филиалов Российского государственного педагогического университета им. Герцена (Санкт-Петербург) и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова.

Расширяется сотрудничество в сфере поддержки русского языка в Узбекистане, который является языком межнационального общения - на нем в Узбекистане публикуются законодательные акты и другие официальные документы, издаются печатные СМИ.

"Востребованность русского языка и взаимная заинтересованность в его поддержке в Узбекистане отражена в совместных российско-узбекистанских инициативах", - указали в кабмине. Среди таких инициатив в аппарате назвали проект "Класс!" Минпросвещения России, Министерства народного образования Узбекистана и Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова по повышению уровня владения русским языком и качества его преподавания в Узбекистане, а также проект "Малыш" Минпросвещения России и Министерства дошкольного образования Узбекистана по повышению качества дошкольного образования.

Здравоохранение

Москва и Ташкент развивают взаимодействие в санитарно-эпидемиологической области. Россия в числе первых оказала содействие Узбекистану в борьбе с пандемией коронавируса. Партнерам были переданы наборы тест-систем и реагентов для лабораторной диагностики коронавируса, организованы поставки аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования.

По линии Роспотребнадзора налажено взаимодействие с профильными ведомствами Узбекистана по оказанию консультативной помощи, в том числе в режиме онлайн. С августа по октябрь 2020 года в Узбекистане работали две бригады российских медиков и делегация Роспотребнадзора.

По линии Минздрава России, Роспотребнадзора и Российского фонда прямых инвестиций осуществляется взаимодействие с узбекистанскими партнерами в части предупреждения распространения, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. 1 апреля 2021 года подписан договор между РФПИ и Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана о поставке в республику 500 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V".

23 и 27 апреля 2021 года в Ташкент была направлена первая стотысячная партия вакцины (по 50 тыс. доз каждого компонента). 1 июня 2021 года осуществлена поставка 70 тыс. доз первого компонента, 10 июня 2021 года - 70 тыс. доз второго компонента. Рассматривается вопрос о налаживании производства "Спутника V" на предприятии "Джурабек Лабораторис" в Ташкенте.