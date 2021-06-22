Россия возобновляет полноценное авиасообщение с Турцией

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принял на прошлой неделе оперштаб правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля на фоне новой вспышки коронавируса в этой стране. Количество рейсов тогда было сокращено до двух в неделю на взаимной основе (то есть до четырех в неделю). Их до настоящего момента выполняли только "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Кто возобновит полеты в Турцию

В Росавиации сообщили, что выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов РФ. Быстрее всего увеличить число рейсов в Турцию планирует "Аэрофлот": с двух рейсов в неделю перевозчик увеличит частоту полетов до двух раз в день с 25 июня. Также с 25 июня национальная авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Анталью, Даламан и Бордрум. Более того, в "Аэрофлоте" не исключили дальнейшего увеличения количества рейсов в Турцию, в зависимости от спроса и загрузки рейсов.

Турецкая Turkish Airlines планирует возобновить рейсы в Россию в полном объеме.

С 1 июля лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Анталью, перевозчик будет использовать сразу два местных аэропорта - Антальи и соседнего города Газипаша. Рейсы будут выполняться ежедневно. С 10 июля возобновит полетную программу и S7: компания также запустит ежедневно рейсы Москва - Анталья. Более того, крупнейший частный перевозчик в России заявил о планах анонсировать в ближайшее время и другие рейсы в Турцию. Также на прошлой неделе о планах возобновить полеты в Турцию сообщили Azur Air, Royal Flight и "Ютэйр".

Пакетные туры

Российские туроператоры оперативно организовали программы с вылетом в Анталью из ряда городов РФ. В некоторых случаях рейсы на первые дни заполнены уже на 100%, сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Coral Travel начнет отправку россиян в Анталью 22 июня на рейсах авиакомпании Royal Flight из Москвы и Екатеринбурга, затем программа будет расширена. В этот же день клиенты Pegas Touristik смогут вылететь в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Минеральных Вод, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Уфы на бортах авиакомпаний Nordwind и Pegas Fly. Anex Tour также готов отправлять туристов в Анталью с 22 июня рейсами Azur Air из Москвы, Санкт-Петербурга, позже городов вылета станет больше, сообщила АТОР.

"Интурист" возобновляет полетную программу в Анталью на крыльях авиакомпании Red Wings с 22 июня из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора. Из Екатеринбурга, Уфы, Минеральных вод, Нижнего Новгорода вылеты стартуют с 23 июня.

Информация по другим турецким курортам - Даламан, Бодрум - появится позже, говорят туроператоры. Турфирмы ожидают ажиотажного спроса на Турцию. При этом пока компании фиксируют лишь единичные случаи отказа от уже приобретенных туров по России в пользу Турции, сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По оценке президента РСТ Андрея Игнатьева, более 7 млн россиян смогут отдохнуть в Турции в этом году, если позволит эпидемическая ситуация.