США считают, что шансов добиться остановки "Северного потока - 2" санкциями почти нет

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что шансов добиться прекращения строительства "Северного потока - 2" за счет применения санкций почти нет. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвященного поездке госсекретаря Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан.

"Позиция администрации США по "Северному потоку - 2" остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Мы будем подчеркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО, - сказал Рикер. - <...> CША ввели санкции в отношении четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включили в санкционный список четыре российских судна".

"Строительство газопровода было завершено более чем на 90%, когда администрация США приступила к своим обязанностям в январе. Мы считаем, что [было трудно] предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций", - отметил он.

По словам и.о. помощника госсекретаря, США намерены взаимодействовать с Германией дипломатическим путем и предпринимать шаги "по снижению рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности". "Мы продолжим обсуждения в Берлине, равно как и дипломатические переговоры с Украиной, а также со странами Центральной и Восточной Европы по вопросу трубопровода и энергетической безопасности", - сказал он.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от рестрикций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Германия поддерживает проект, считая его экономическим.