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Объем неисполнения бюджета Союзного государства вырос до 391,7 млн рублей

По данным Счетной палаты, неисполнение бюджета в основном обусловлено экономией бюджетных средств, которая образовалась в условиях ограничительных мер

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем неисполнения бюджета Союзного государства в 2020 году составил 391,7 млн рублей, что в 3,5 раза выше чем в 2019 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики Беларусь на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год.

"Общий объем неиспользованных ассигнований 391 млн 722,6 тыс. рублей почти в 3,5 раза превышает значение аналогичного показателя за 2019 год 112 млн 847,6 тыс. рублей", - говорится в тексте.

По данным Счетной палаты, неисполнение бюджета в основном обусловлено экономией бюджетных средств, которая образовалась в условиях ограничительных мер, принятых Россией и Беларусью по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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