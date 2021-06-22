Исследование: оборот игровых ресурсов в январе - мае вырос вдвое

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские геймеры за пять месяцев 2021 года совершили на игровых ресурсах на 30% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2020 года. При этом оборот игровых площадок вырос в 2 раза. Об этом говорится в исследовании "ЮMoney" и проекта "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (входят в экосистему "Сбера").

"Анализ платежей на игровых ресурсах за первые пять месяцев 2019, 2020 и 2021-го годов показал устойчивую тенденцию роста числа покупок среди геймеров. С 1 января по 31 мая 2021 года количество покупок выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а оборот магазинов увеличился в 2,1 раза", - говорится в исследовании.

Средний чек стал больше на 62% и составил 367 рублей, а среднее число заказов на одного любителя игр достигло восьми (+64%). Сравнение платежей за 2021 год с данными за 2019 год показывает еще более высокий рост количества покупок и оборота игровых онлайн-площадок - на 40% и в 2,2 раза соответственно. Средний чек увеличился на 59%, а среднее число покупок одного геймера выросло на 115%.

"За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр - в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр продемонстрировала Архангельская область (в два раза), - отметил генеральный директор "ЮMoney" Иван Глазачев, слова которого приводятся в исследовании.

В исследовании приводятся результаты опроса Sports.ru среди 1,5 тыс. геймеров. Большая часть респондентов (65,3%) тратят на игры до 1 000 рублей в месяц, 31,3% - от 1 000 до 5 000 рублей, а 3% - от 5 000 до 10 000 рублей. Среди любимых жанров у опрошенных - шутеры (59,6%), RPG (56,4%) и экшены (53,8%). Меньшей популярностью пользуются стратегии (40,5%), симуляторы (37,4%) и MOBA (35,1%). Подавляющее большинство опрошенных геймеров (83,3%) выбирают настольный компьютер. В топ-3 самых популярных игр за последние четыре года вошли: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, серия игр FIFA.

Спрос на комплектующие для гейминга и консоли

По данным аналитического ресурса "Чек индекс", объем продаж игровых консолей в натуральном выражении (шт.) увеличился в 5,5 раза за пять месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом и в 3,6 раза - по сравнению с 2019 годом. Средний чек при этом вырос в 2,1 раза и составил 30 590 рублей, превысив показатель 2019 года в 2,6 раза. "Геймеры также активно покупали портативные игровые приставки. Количество продаж относительно 2020 года выросло на 31%, а вот средний чек снизился на 12% - до 10 630 рублей. В сравнении с 2019 годом приставок было куплено на 18% больше, а средний чек при этом уменьшился на 22%", - отметили аналитики.

В 2021 году объем продаж видеокарт относительно 2020 года вырос на 37%, а средний чек - на 123%, до 39 070 рублей. Эти показатели в сравнении с 2019 годом увеличились на 44% и 114% соответственно. Среди любителей игр популярностью пользовалась и оперативная память (ОЗУ) для компьютеров. В сравнении с 2020 годом число продаж увеличилось в 2,9 раза, а средний чек вырос на 2%, до 2 227 рублей. Относительно 2019 года эти показатели выросли в 5,7 раза и на 6% соответственно.

Эксперты проекта "Чек индекс" напомнили, что интерес к игровым гаджетам и комплектующим резко вырос весной прошлого года на фоне пандемии. "За время длительного карантина игровая индустрия сумела заметно нарастить клиентскую базу и собрать колоссальный пользовательский опыт, который помогает развивать рынок. Продажи за два года говорят об устойчивом росте интереса к сфере гейминга, что отражается и на рынке компьютерных комплектующих", - отметили эксперты.