Аудиторы Счетной палаты предложили размещать остатки бюджета Союзного государства в банках

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля Республики Беларусь предложили размещать свободные остатки средств бюджета Союзного государства за прошлые годы на банковских депозитах. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год.

"По мнению Счетной палаты и Комитета госконтроля, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о размещении временно свободных остатков средств бюджета Союзного государства на банковские депозиты. Положительная практика существует на территории Республики Беларусь", - говорится в тексте.

В заключении отмечается, что по данным на 1 января 2022 года расчетная сумма предполагаемых свободных остатков составит 200,3 млн рублей. В случае размещения свободных остатков на банковский депозит размер дохода за год может составить более 8 млн рублей.