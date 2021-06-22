Опрос: лишь 20% из малого бизнеса приостановили работу в "выходную неделю" в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Только 20% представителей малого бизнеса приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня, которая в Москве была объявлена выходной. Об этом свидетельствует опрос представителей бизнеса, подготовленный Райффайзенбанком (есть в распоряжении ТАСС).

"Только 20% малых предприятий приостановили работу на неделе с 14 по 18 июня. Каждый десятый бизнес был вынужден отложить запуск проекта или сервиса. А еще 15% понесли убытки из-за выплаты зарплаты сотрудникам в эти дни. Также в список непредвиденных расходов вошли траты на медицину и убытки из-за потери крупного контракта. Однако 53% респондентов заявили, что для бизнеса в нерабочие дни ничего не изменилось", - прокомментировали в пресс-службе Райффайзенбанка результаты опроса.

При этом главной мерой поддержки бизнеса предприниматели считают налоговые льготы или отмену некоторых выплат до конца этого года - этого хотят 60% респондентов. А 40% хотели бы избавиться от ряда проверок и отчетов. Субсидии из бюджета нужны только каждому третьему, а в льготных кредитах нуждается четверть бизнесов, показал опрос.

Несмотря на серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, лишь 18% опрошенных владельцев и сотрудников малого бизнеса сделали прививку от коронавируса. Еще почти 32% планируют вакцинироваться. При этом 34% заявили, что выступают в принципе против прививок. Почти 14% бизнесменов вынуждены отказаться от вакцинации по медицинским показаниям, а около 3% заявили, что не имеют доступа к вакцинам.

"Малый бизнес активнее использует цифровые сервисы, что помогает работать непрерывно и даже в сложных условиях. Мы видим спрос на решение многих финансовых задач онлайн - от открытия ИП и первого расчетного счета до подачи сложные отчетов и общения с налоговой в личном кабинете. Мы стараемся перенести максимум рутинных процессов предпринимателей в онлайн, чтобы дать им возможность сосредоточиться на ключевых задачах бизнеса", - прокомментировал ТАСС результаты опроса руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Опрос проводился с 16 по 18 июня, в нем приняли участие более 500 владельцев и сотрудников малого бизнеса из Москвы и Московской области.

Опрос был проведен Райффайзенбанком с 16 по 18 июня, в нем приняли участие более 500 владельцев и сотрудников малого бизнеса из Москвы и Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице принял решение сделать неделю с 15 по 19 июня 2021 года нерабочей с сохранением заработной платы.