Хайнань в ближайшие годы ожидает мощный рывок в развитии киберспорта

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хайнаня в ближайшие годы ожидают динамичного развития киберспорта и проведения на острове множества соревнований в виртуальном пространстве по целому ряду интеллектуальных дисциплин. Об этом заявил заместитель генерального секретаря администрации провинции Лай Юнвэнь.

"Хайнань намерен достигнуть новых высот в развитии киберспорта. Тем самым мы сформируем новый облик [расположенной на острове] международной потребительской зоны, окажем активное стимулирующее воздействие на экономический рост урбанизированных территорий провинции", - заявил он, выступая на Глобальном форуме лидеров киберспорта, который состоялся в городе Хайкоу.

В ходе этого масштабного мероприятия, проходящего на острове уже третий год подряд, также выступил заместитель генерального директора китайской инвестиционной корпорации Tencent Ма Сяои. По его словам, у Хайнаня прекрасные возможности для того, чтобы стать ведущим центром по проведению масштабных состязаний в виртуальной реальности.

"За последние три года при активной поддержке и содействии парткома, а также администрации провинции киберспорт на Хайнане заметно усилился. Остров стал образцом динамичного развития этой отрасли не только на национальном, но и на международном уровне", - подчеркнул замглавы компании.

По словам директора по маркетингу китайского производителя смартфонов iQOO Фэн Юйфэя, Хайнань привлекает все больше фирм, специализирующихся на проведении соревнований подобного рода. Он отметил, что в ближайшем будущем целый ряд коммерческих организаций, занимающихся организацией таких состязаний, планирует переместить на остров свои офисы и штаб-квартиры.

Согласно докладу, опубликованному аналитическим центром Tencent, в 2021 году количество любителей киберспорта в Китае должно превысить 425 млн человек. Это примерно на 20% больше, чем в 2019 году.