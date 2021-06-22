{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хайнань в ближайшие годы ожидает мощный рывок в развитии киберспорта

Заместитель генерального директора китайской инвестиционной корпорации Tencent Ма Сяои считает, что у Хайнаня прекрасные возможности для того, чтобы стать ведущим центром по проведению масштабных состязаний в виртуальной реальности

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хайнаня в ближайшие годы ожидают динамичного развития киберспорта и проведения на острове множества соревнований в виртуальном пространстве по целому ряду интеллектуальных дисциплин. Об этом заявил заместитель генерального секретаря администрации провинции Лай Юнвэнь.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее

"Хайнань намерен достигнуть новых высот в развитии киберспорта. Тем самым мы сформируем новый облик [расположенной на острове] международной потребительской зоны, окажем активное стимулирующее воздействие на экономический рост урбанизированных территорий провинции", - заявил он, выступая на Глобальном форуме лидеров киберспорта, который состоялся в городе Хайкоу.

В ходе этого масштабного мероприятия, проходящего на острове уже третий год подряд, также выступил заместитель генерального директора китайской инвестиционной корпорации Tencent Ма Сяои. По его словам, у Хайнаня прекрасные возможности для того, чтобы стать ведущим центром по проведению масштабных состязаний в виртуальной реальности.

"За последние три года при активной поддержке и содействии парткома, а также администрации провинции киберспорт на Хайнане заметно усилился. Остров стал образцом динамичного развития этой отрасли не только на национальном, но и на международном уровне", - подчеркнул замглавы компании.

По словам директора по маркетингу китайского производителя смартфонов iQOO Фэн Юйфэя, Хайнань привлекает все больше фирм, специализирующихся на проведении соревнований подобного рода. Он отметил, что в ближайшем будущем целый ряд коммерческих организаций, занимающихся организацией таких состязаний, планирует переместить на остров свои офисы и штаб-квартиры.

Согласно докладу, опубликованному аналитическим центром Tencent, в 2021 году количество любителей киберспорта в Китае должно превысить 425 млн человек. Это примерно на 20% больше, чем в 2019 году.

Теги
КитайХайнань
Названы самые необычные вакансии июня
В рейтинг попала позиция пятновыводчицы и вакансия посадчика аттракциона
Читать полностью