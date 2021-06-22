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Названы самые необычные вакансии июня

В рейтинг попала позиция пятновыводчицы и вакансия посадчика аттракциона

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посадчик аттракциона и пятновыводчица вошли в список необычных вакансий июня. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного аналитиками исследовательского сервиса "Зарплата.ру".

Сервис провел исследование и составил рейтинг необычных вакансий. Оно проводилось 14-18 июня текущего года, было изучено более 354 800 вакансий.

Так, анапский парк отдыха ищет посадчика аттракциона, который "будет производить включение и отключение, а также осуществлять контроль посадочных билетов с обязательным гашением". За эту работу сотрудник получит 100 рублей в час.

Кроме того, в рейтинг необычных вакансий попала позиция пятновыводчицы. Ее ищет новосибирская сеть химчисток. За чистку одежды и предметов интерьера специалист сможет заработать до 37 тыс. рублей.

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