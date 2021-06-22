Власти Хабаровского края предложили усовершенствовать механизм аренды лесных участков

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направили в Минприроды РФ предложения по усовершенствованию механизма аренды лесных участков. Во вторник об этом сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев на совещании по социально-экономическому развитию края.

"Среди проблем, которые требуют поддержки на федеральном уровне, во-первых, у нас нет механизма урегулирования совместного использования двойной аренды, мы часто видим на лесных участках конфликты между лесопромышленниками и недропользователями. Второе - это существенные сроки по переводу земель лесного фонда из одной категории в другую. И третье - отсутствие возможности предоставления права пользования недрами единственному участнику торгов на право пользования участками земли. Эти предложения мы в рабочем порядке направляем в Минприроды России, в целом, работа у нас выстроена", - сказал Дегтярев.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, проводивший совещание, отметил, что по итогам 2020 года в Хабаровском крае удалось сохранить уровень экономики, при этом в металлургии рост составил 13%, добыче угля - 53%. На 5% увеличилось производство строительных материалов.

В январе Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством природных ресурсов и экологии согласовали дорожную карту плана мероприятий в Забайкалье и Хабаровском крае по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Система предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион.