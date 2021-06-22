Власти Хабаровского края вложат 3 млрд рублей в разведку запасов золота в 2021 году

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края в 2021 году выделит 3 млрд рублей на геологоразведку неосвоенных месторождений золота. Об этом заявил во вторник на совещании по социально-экономическому развитию региона врио губернатора Михаил Дегтярев.

"В прошлом году инвестиции в минерально-сырьевую базу составили 7,7 млрд рублей, прирост запасов золота, прошедших экспертизу, в прошлом году составил 106 тонн, а в этом году на проведение работ планируется направить не менее 3 млрд рублей", - сказал Дегтярев.

По его словам, дополнительная разведка позволит до 2025 года поддерживать добычу 25-26 тонн золота ежегодно. Сейчас в нераспределенном фонде числится 146 месторождений с суммарными запасами золота в 19 тонн, что составляет лишь 2,5% от общих запасов края.

В Хабаровском крае на горнорудную отрасль приходится 7% ВРП и 11% доходов в региональный бюджет. В отрасли заняты 12 тысяч человек, работают 32 предприятия. При этом ключевым является добыча золота - в распределенном фонде значится 207 месторождений с запасами 749 тонн.