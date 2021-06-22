В Новосибирске приостановили судебное производство в отношении крупного завода станков

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области совместно со "Сбербанком" и "БКС Банком" утвердило соглашение о приостановлении судебного производства в отношении компании-банкрота "Стиллайн", владеющей одним из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков "Тяжстанкогидропресс". Меры помогут привлечь инвесторов и сохранить потенциал предприятия, об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В соответствии с подписанным документом, ПАО "Сбербанк" и АО "БКС Банк" приостанавливают судебные производства в отношении предприятий, ведут работу по привлечению потенциальных инвесторов для сохранения и поддержания производственного потенциала ПАО "Тяжстанкогидропресс" и ООО СМЦ "Стиллайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона окажут поддержку потенциальным инвесторам для стабилизации и дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности "Тяжстанкогидропресса".

Ранее на завод поступили два транша в размере 10 млн рублей, которые предприятие получило за крупный заказ. Эти средства направили в том числе на погашение задолженности перед сотрудниками по заработной плате. Всего с начала 2021 года выплатили около 35 млн рублей задержанной заработной платы, отметили в правительстве.

В июле 2020 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "БКС-банка" ввел процедуру банкротства - наблюдение - в отношении компании "Стиллайн". В феврале ввели конкурсное производство, а в апреле имущество завода было выставлено на торги, но арбитражный суд Новосибирской области запретил продажу предприятия. Решение принято в качестве обеспечительной меры по заявлению владельца "Стиллайна" Николая Степакина, который сообщил об имеющихся разногласиях между кредиторами и конкурсным управляющим. В июне "Тяжстанкогидропресс" подал заявление о собственном банкротстве, сумма требований составила 1,1 млрд рублей.

На самом заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация: в конце марта его из-за долгов отключили от электроснабжения, которое удалось восстановить только к концу апреля. Работу одного из цехов приостановили в Ростехнадзоре, а счета в двух банках арестовала УФНС. В конце апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Тяжстанкогидропресса". Ранее сообщалось также о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата, а долг перед сотрудниками за март оплатить за счет средств от заказа стоимостью около 10 млн рублей.

О заводе

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основали в Новосибирске в 1939 году.