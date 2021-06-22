Захарова сообщила, что заявления США о новых санкциях находятся вне правовых рамок

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы на фоне якобы применяемого химического оружия находятся вне правовых рамок и в действительности задействуют раскрученную тему химического отравления для активизации "санкционной кнопки" против "Северного потока - 2". Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Соединенные Штаты отстаивают свою повестку. Мы можем ее по-разному квалифицировать. В данном случае это, конечно, находящиеся вне каких-то правовых рамок повестка и заявления относительно введения санкций в связи с применением химического оружия и мифическим отравлением. И все это еще имеет проекцию на "Северный поток - 2", сказала она.

Дипломат пояснила, что подобные заявления не соответствуют правовым нормам, так как не отвечают даже положениям закона США от 1991 года, посвященного применению химического оружия. "Чтобы привести этот закон в действие, должны быть факты, неопровержимые, доказанные. Их нет. Эти факты, которые они выдают за факты, фактами не являются", - продолжила Захарова.

При этом представитель МИД РФ напомнила, что США в своей санкционной политике ссылаются на Организацию по запрещению химического оружия. "Мы же знаем - опять же это достояние общественности, - какую деструктивную работу США проводили вместе со своими сателлитами на площадках этой организации для того, чтобы просто сделать ее послушным молчаливым инструментом для реализации вот этих своих установок", - отметила она.

Дипломат указала, что Вашингтон "четко увязывает" антироссийские санкции "с исключительно коммерческим проектом", который не удалось остановить "экономическими, а потом и политическими методами". "В результате они берутся за любимое - за санкционную кнопку, увязывают это все с раскрученной темой химического оружия и дальше давят на газ", - добавила дипломат.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. По его словам, американские власти также продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".