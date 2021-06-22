Россельхознадзор вводит запрет на поставки кормов из Латвии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 24 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Латвии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Латвийской Республики", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора в период с 10 по 15 июня 2021 года с целью подтверждения ранее выданных ветеринарной службой Латвии гарантий о соответствии латвийских предприятий требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации.

"По результатам проведенной работы было установлено отсутствие контроля со стороны ветеринарной службы Латвии за предприятиями, а именно: отсутствие проверок предприятий на их соответствие требованиям ЕАЭС и Российской Федерации, недостаточный лабораторный контроль сырья и продукции по показателям безопасности, который не позволяет гарантировать безопасность выпускаемой продукции (отсутствие исследований на содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов, микотоксинов, а также недостаточный контроль за содержанием генетически модифицированных организмов", - отмечается в сообщении.

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления латвийской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме, добавили в Россельхознадзоре.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Литвы, Чехии, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.