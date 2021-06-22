Мэр Сочи заявил, что возобновление авиасообщения с Турцией не повлияло на турпоток

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Возобновление прерванного ранее из-за пандемии коронавируса авиасообщения с Турцией не повлияло на спрос на отдых на курортах Сочи, отмены ранее произведенных бронирований в городе не фиксируют, заявил ТАСС во вторник мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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Россия и Турция формально возобновляют со вторника полноценное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принял на прошлой неделе оперштаб правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По данным, полученным от отельеров и туроператоров, в городе не фиксируется колебаний спроса. Мы не отмечаем ни отмен ранее произведенных бронирований, ни снижения темпов бронирований", - сказал Копайгородский.

Он отметил, что глубина бронирований курортов Сочи сейчас достигает четырех месяцев: на август уже продано порядка 90-92% номерного фонда, на сентябрь - около 75%.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. Ранее туристический поток в Сочи в 2021 году прогнозировался на уровне 2019 года - курорт ожидает принять порядка 6,5 млн туристов.