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"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных в салоне самолета

Теперь пассажир может провести в одной перевозке двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес с контейнером не превысит 8 кг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных. Теперь один пассажир сможет перевезти до трех питомцев, сообщается в пресс-релизе компании.

"В салоне самолета в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев) в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг", - говорится в сообщении.

Также сокращено время подачи запроса на перевозку животных до 6 часов, ранее процедура занимала от 24 часов.

Также снят запрет на перевозку мопсов, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сократился список потенциально опасных пород собак с 75 до 12.

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