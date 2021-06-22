Кирилл Пронин назначен директором департамента финансовых технологий Банка России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Кирилл Пронин с 25 июня 2021 года назначен директором департамента финансовых технологий Банка России, сменив на этой должности Ивана Зимина. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 25 июня 2021 года директором департамента финансовых технологий назначен Пронин Кирилл Валерьевич. Ранее он возглавлял департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России", - указано в сообщении.

По мнению первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, слова которой приводятся в пресс-релизе, назначение Пронина придаст новый импульс развитию сектора.

"Сфера финансовых технологий - одна из самых динамично развивающихся отраслей как российского рынка, так и мирового, требующая стратегического мышления и быстрого реагирования на современные вызовы. И мы уверены, что Кирилл Пронин, который продемонстрировал высокий профессионализм на руководящих постах в Банке России и имеет большой опыт работы с разными участниками финансового рынка, придаст новый импульс нашей работе в этом направлении", - отметила Скоробогатова.

Исполняющим обязанности директора департамента инвестиционных финансовых посредников назначена Ольга Шишлянникова.